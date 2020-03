Annullata la combinata a La Thuile, a Brignone la Coppa di specialita’

LA THUILE (ITALPRESS) – Niente da fare per la combinata alpina di La Thuile, gara della Coppa del Mondo 2019/2020 femminile di sci alpino. Troppa neve sulla pista valdostana: gli organizzatori sono costretti ad annullare l’evento, inizialmente in programma alle ore 11:15 con il Super-G. Annullamento che consegna la Coppa di specialita’ a Federica Brignone, la seconda consecutiva in combinata. La campionessa di La Salle vede confermarsi il primo posto in classifica con 200 punti davanti alla svizzera Wendy Holdener (125) e alla ceca Ester Ledecka (100). Brignone resta in testa anche alla classifica generale, in cui ieri ha potuto ampliare il gap su Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. Il circo bianco femminile fara’ il suo ritorno in pista solo ad Are (Svezia) il 12 marzo con uno slalom parallelo: confermata infatti la cancellazione della tappa di Ofterschwang (7 e 8 marzo) con Brignone che continua a sognare la conquista della ‘Sfera di Cristallo’.

