Annuncia con un post l’open day, presidente consiglio comunale di Telese bersaglio dei no vax

“Delinquenti”, “criminali”, “assassini”, “Dobbiamo ricordarci e segnarci nomi e cognomi di tutti questi”, “Tu come tutti i politici meritate l’estinzione vergognatevi”. Sono alcuni dei commenti intrisi di odio e violenza apparsi sulla pagina facebook di Maria Venditti, presidente del Consiglio comunale di Telese Terme (Benevento) e consigliere con delega ai Servizi social. Il post in questione è quello con il quale Venditti rendeva noto lo svolgimento, nella giornata di ieri, dell’open day vaccinale dedicato alla fascia d’età 5-14 anni organizzato dal Comune di Telese Terme con la collaborazione dell’istituto scolastico che lo ha ospitato e dell’Asl di Benevento. “Già dai primi secondi dopo la pubblicazione del post noto interazioni intense , poco dopo mi trovo inondata di commenti agghiaccianti, per la brutalità e la sistematicità con cui si dispongono”, racconta Maria Venditti, secondo la quale “è come se una intera comunità d’opinione coesa e compatta avesse virato contro la mia persona, contro quella informazione, che è tra l’altro una semplice e chiara comunicazione rivolta ai cittadini”. Il riversarsi improvviso di centinaia di commenti “no vax” fa pensare che “è come se avessero risposto, da tutta Italia, a un preciso segnale, una sorta di comando”.