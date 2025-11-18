Annunciata nuova co-produzione italo-americana “The Perfect Wife”

Roma, 18 nov. (askanews) – In occasione della 46esima edizione dell’American Film Market (AFM), il produttore Gary Lucchesi ha annunciato “The Perfect Wife”, una nuova co-produzione italo-americana realizzata assieme a Verdiana Bixio, owner e ceo di Publispei, e a Lori McCreary, produttrice e ceo di Revelations Entertainment.

L’annuncio è stato dato durante il panel ufficiale dell’AFM “Focus on Italy – A Strategic Hub for International Productions”, in cui Lucchesi  già Presidente della Producers Guild of America e attualmente Presidente del Comitato Internazionale della PGA  ha sottolineato il ruolo crescente dell’Italia come partner chiave per le produzioni internazionali.

Il film è tratto da uno dei thriller contemporanei più acclamati della narrativa italiana, scritto da Roberto Costantini e pubblicato da Marsilio Editori, e vede alla sceneggiatura Renato Sannio e Alessandro Aronadio.

“A Perfect Wife” è ambientato a Roma, dove l’omicidio di un uomo in vista viene messo in scena come un gioco erotico finito in tragedia. Il caso coinvolge un tormentato e ribelle commissario di Polizia e una giovane magistrata ambiziosa e incorruttibile, trascinandoli in un labirinto di inganni, privilegi e desideri proibiti, dove ogni matrimonio perfetto… nasconde una menzogna perfetta.

“La Moglie Perfetta è il perfetto incontro tra la creatività italiana e la grande tradizione narrativa di Hollywood. L’impegno e la straordinaria visione di Verdiana ci ricordano ciò che la nostra comunità cinematografica può realizzare quando lavora unita”, ha commentato Lori McCreary, ceo di Revelations Entertainment.

“Credo profondamente nel valore delle collaborazioni internazionali. Dal primo incontro con Lori ho riconosciuto una passione autentica e la visione illuminata che c’è dietro Revelations. Ecco perché ho subito capito che sarebbe stata la partner ideale con cui portare La Moglie Perfetta e l’eccellenza creativa italiana sulla scena globale”, ha aggiunto Verdiana Bixio, ceo Publispei.

Lucchesi ha sottolineato: “L’Italia è sempre più un polo dinamico per la narrazione internazionale. Collaborare con Verdiana e Lori, tra le migliori produttrici oggi in attività, è un privilegio”.

L’inizio delle riprese de “La Moglie Perfetta” è previsto per il 2026.