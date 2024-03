Annunciata una saga sulla famiglia Gucci e la storia del brand

Roma, 20 mar. (askanews) – La divisione italiana di Gaumont, la casa di produzione cinematografica prima al mondo per longevità, ha annunciato la partnership con Alcor Film di Giorgio Gucci e la sua famiglia, per la prima volta insieme in un progetto audiovisivo che racconta la storia di un family business: da una piccola bottega di artigiani fiorentini a una delle maison di moda più importanti in Italia e nel mondo.

Il nuovo progetto narra la storia familiare dei Gucci sin dalle sue origini quando il fondatore, Guccio Gucci, partì con una nuova grande e ambiziosa avventura nel suo negozio di borse in pelle a Firenze. Proseguirà poi con il viaggio di suo figlio Aldo, il più anziano di cinque fratelli, che negli anni ’30 del secolo scorso apre la prima boutique a Roma: grazie alle sue intuizionie all’ingegno sull’uso di materiali di qualità, nascerà l’iconico marchio con il logo a doppia G e i nastri a strisce rosso e verde o rosso e blu, facendolo diventare dalla fine della Guerra uno status symbol negli anni della Dolce Vita. Aldo Gucci conia il motto: “La qualità si ricorda a lungo, il prezzo si dimentica”, e contro la volontà del padre inizia l’avventura per internazionalizzare il marchio Gucci con l’espansione sul mercato americano, sbarcando col primo negozio a New York. Aldo diventa così il primo ambasciatore della moda italiana nel mondo. Un imprenditore e designer romantico e intrap rendente, un visionario alla conquista del fashion system mondiale.

Protagonismo, rivalità, egoismo e ambiziosa espansione: tutti questi elementi saranno rappresentati in una tesa ed elegante saga familiare dallo stile contemporaneo e glamour. Marco Rosi, general manager di Gaumont Italia, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di annunciare questo ambizioso progetto. Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di Giorgio e della sua famiglia di lavorare sulla storia di uno dei brand più iconici al mondo, il cui succe sso globale resta indissolubilmente legato all’eccellenza italiana e alla famiglia che ne è stata artefice”. Giorgio Gucci, ad Alcor Film, ha aggiunto: “Abbiamo scelto Gaumont per il loro percorso così simile al nostro, un Family Business che sceglie ogni g iorno l’eccellenza per continuare a crescere. C’è tra noi una grande comunione d’intenti”.