Annunciato dai figli il tour “È Mio Padre-Morricone Dirige Morricone”

Milano, 19 mar. (askanews) – “È Mio Padre – Morricone Dirige Morricone” è il progetto sinfonico dedicato all’eredità artistica di Ennio Morricone che prende vita sui palcoscenici attraverso una prospettiva unica: quella dei suoi figli. A guidare l’Orchestra Filarmonica del Teatro di Modena è il M° Andrea Morricone, con la partecipazione di Marco Morricone, voce narrante. Un progetto che riporta la musica di Ennio Morricone alla sua origine più profonda, intrecciando esecuzione, racconto e immagini in una forma essenziale, evocativa e diretta.

A cinque anni dalla scomparsa, avvenuta il 6 luglio 2020, la figura di Ennio Morricone continua a imporsi come una delle più alte espressioni della musica del Novecento. Autore di oltre 470 colonne sonore per cinema e televisione, vincitore di due Premi Oscar, tre Grammy Awards e protagonista di collaborazioni con registi quali Brian De Palma, Oliver Stone e Roman Polanski, Morricone ha cambiato per sempre il rapporto tra immagine e suono, lasciando un catalogo che attraversa generi, linguaggi e generazioni.

“È mio padre” si muove in questa eredità e la riporta sulla scena senza filtri, nella sua dimensione più autentica. Andrea Morricone ha scelto alcune tra le partiture più celebri e le affida all’ascolto così come sono state scritte, lasciandole parlare con la loro voce originaria, evitando qualsiasi intervento di adattamento. Il risultato è un suono che conserva intatta la scrittura del Maestro, nella sua precisione e nella sua forza evocativa, capace di restituire immagini che appartengono a tutti.

Accanto alla musica, Marco Morricone, voce narrante, accompagna il pubblico raccontando episodi e frammenti tratti dal libro “Ennio Morricone, il genio, l’uomo, il padre”, pubblicato da Sperling & Kupfer nel 2024, restituendo un ritratto costruito tra memoria personale e storia artistica.

Il programma si dispiega come un racconto in musica con i brani più iconici: si apre con le note di C’era una volta il West e attraversa il lungo sodalizio con Sergio Leone, un legame nato negli anni Sessanta ma radicato molto più indietro, quando i due erano compagni di scuola. Il percorso si allarga poi ad altre tappe fondamentali, da La leggenda del pianista sull’oceano a La Califfa e The Mission, fino alla suite di Nuovo Cinema Paradiso con il celebre tema d’amore firmato da Andrea Morricone. A completare il programma Here’s to You, scritta con Joan Baez per Sacco e Vanzetti, e, in chiusura, Se telefonando, pagina entrata nella memoria collettiva che rivela un altro volto della scrittura morriconiana.

Le esecuzioni sono accompagnate da immagini inedite, mentre il Coro Da Camera Ricercare Ensemble, la soprano Vittoriana De Amicis, la pianista Cecilia Grillo e la grande Orchestra Filarmonica del Teatro di Modena costruiscono un andamento che cresce progressivamente, portando il pubblico dentro un’esperienza sonora compatta e immersiva.

Radio Capital è partner del tour. Il tour è organizzato da IMARTS – International music and arts. Queste le prime due date annunciate:

25 Giugno – Pompei anfiteatro degli scavi – Concerto a favore di Fondazione Città della Speranza, ente Filantropico che, dal 1994, sostiene la ricerca sulle malattie oncoematologiche e malattie rare pediatriche 11 Luglio 2026 – Villafranca (vr), Castello scaligero