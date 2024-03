Annuncio choc di Kate: “Ho un cancro e ho iniziato la chemioterapia”

In video messaggio spiega i “duri mesi” e la scoperta della malattia

Roma, 22 mar. (askanews) – La principessa Kate ha deciso di affidare a un video messaggio postato sui social la notizia di avere il cancro e di avere iniziato la chemioterapia. L’annuncio, definito “un grande choc dopo due mesi durissimi”, riguarda il fatto che quando si è sottoposta all’intervento chirurgico all’addome a gennaio, non sapeva ancora di avere un tumore:”All’epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa. L’intervento ha avuto successo, tuttavia, dopo l’operazione il cancro era presente. La mia équipe medica mi ha quindi consigliato di sottopormi ad un ciclo di chemioterapia preventiva. E ora sono nelle prime fasi di quel trattamento”, ha rivelato.È stato uno “choc”, ha confidato Kate, spiegando di aver cercato di gestire privatamente la cosa assieme a William per il bene della famiglia. Ma la consorte dell’erede al trono britannico, invia anche un messaggio positivo:”Come ho detto anche a loro (i figli, ndr) sto bene e divento ogni giorno più forte cercando di focalizzarmi sulle cose che mi possono aiutare a guarire”.Non sono stati diffusi dettagli sulla malattia, ma Kensington Palace si è detta fiduciosa che la principessa guarirà completamente. L’appello finale, tra la voglia di guarire e tornare al suo lavoro, e un pensiero di incoraggiamento rivolto anche a chi è colpito da questa malattia:”Ci auguriamo che capiate, che come famiglia, ora abbiamo bisogno di un po’ di tempo, spazio e privacy mentre completo il trattamento”.