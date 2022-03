Anonymous colpisce la Banca centrale russa

Gli attivisti di Anonymous hanno colpito la Banca centrale russa. Lo hanno scritto in un post su Twitter. “Il collettivo Anonymous ha hackerato la Banca centrale russa. Oltre 35.000 file saranno diffusi nelle prossime 48 ore con accordi segreti”, si legge. In due post successivi si legge anche che Anononymous “sta colpendo le società che continuano a operare in Russia” e che “i canali della Tv di stato in Russia sono stati hackerati da Anonymous per trasmettere la verità su quello che succede in Ucraina“.