Ansaldi & Partners Advisor finanziario della vendita di IFM Spa al Gruppo Pellegrini

Il 31 agosto 2020 è stato formalizzato il closing per la vendita, da parte del Gruppo facente capo all’imprenditore napoletano Francesco Romano, a favore del Gruppo Pellegrini di Milano, dell’intero capitale della IFM, Industrial Food Mense Spa. Il venditore è stato assistito, quale Advisor finanziario, contabile e fiscale, da Ansaldi & Partners in persona del master name partner Piero Ansaldi, e per gli aspetti legali dallo studio legale Cangiano di Milano.

“IFM, eccellenza operante nel settore della gestione di mense aziendali sull’intero territorio nazionale con una forte impronta nel settore privato – sottolinea Piero Ansaldi -, vanta clienti industriali e multinazionali di grande prestigio a cui ha sempre garantito un’eccellente qualità del servizio ed una particolare attenzione. Nel corso del 2019, IFM ha realizzato un fatturato di oltre 35 milioni di euro, grazie al lavoro di oltre 650 dipendenti, che porteranno così il numero di dipendenti del Gruppo Pellegrini a circa 10.000”.

Infatti, ante acquisizione di IFM, il Gruppo Pellegrini contava oltre 9.000 dipendenti ed ha registrato circa 650 milioni di euro di ricavi nel 2019, operando in vari settori, con particolare focalizzazione su quello della ristorazione collettiva e del welfare.