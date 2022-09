Ansia per la Regina Elisabetta, medici preoccupati per la sua salute

Preoccupazione per la salute della regina Eisabetta. Buckingham Palace, in una nota, ha comunicato che “i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico”. Al momento la sovrana si trova nella sua residenza di Balmoral, dove martedì ha ricevuto il premier uscente Boris Johnson e la nuova premier, Liz Truss.

La regina Elisabetta è stata posta sotto controllo medico, nel castello di Balmoral dove sta trascorrendo l’estate, perché i medici si sono detti preoccupati per il suo stato di salute. Lo ha reso noto Buckingham Palace. “Dopo ulteriori valutazioni stamane, i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico. La Regina rimane in una situazione di comfort a Balmoral”, si legge nella nota diffusa dal Palazzo reale.