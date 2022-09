Antartide, scioglimento dei ghiacci, a un passo dal punto critico. Il livello del mare potrebbe salire di 50 m

“L’Antartide e’ vicina ad un punto critico: lo rivela la mappa dei cambiamenti nelle temperature dell’Oceano Antartico avvenuti negli ultimi 45 milioni di anni. I dati indicano infatti che un ulteriore scioglimento dei ghiacci potrebbe causare un catastrofico aumento nel livello del mare, che potrebbe salire anche di 50 metri”. E’ quanto si legge in un articolo di Benedetta Bianco per l’Ansa. “La mappa, ottenuta combinando i dati relativi a microfossili di singole molecole con l’Intelligenza Artificiale (IA) – scrive la giornalista -, conferma inoltre le recenti previsioni relative ai16 punti sorvegliati speciali del pianeta, che includono la scomparsa delle piattaforme di ghiaccio antartiche tra i cinque eventi piu’ vicini al punto di non ritorno a causa dell’aumento delle temperature. Lo studio, guidato da Universita’ Victoria di Wellington, in Nuova Zelanda, e Universita’ britannica di Birmingham, e’ stato pubblicato sulla rivista Nature Geoscience”.