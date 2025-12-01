Anteprima del Premio Elsa Morante: al teatro Diana standing ovation per Dacia Maraini

Un palcoscenico importante dove questa mattina si è svolta l’anteprima ufficiale della 40esima edizione del prestigioso Premio Elsa Morante. Presso lo storico Teatro Diana, la direttrice del premio letterario Tiuna Notarbartolo ha intervistato la scrittrice candidata al Nobel Dacia Maraini, presidentessa del Premio Elsa Morante. L’intervista esclusiva è stata centrata sui temi cari all’autrice su Elsa Morante, di cui ricorrono i 40 anni dalla scomparsa, e sul premio stesso. Dopo i saluti di Claudia Mirra direttrice del Teatro Diana e di Margherita Siniscalchi presidentessa della Commissione Scuola della V Municipalità, hanno posto delle domande alla scrittrice il giurato Enzo Colimoro, segretario dell’ODG Campania, la vincitrice del Premio Elsa Morante Ragazzi 2009 Ornella Della Libera, Giulia Giannini della Giannini Editore, l’attore Alessandro Incerto e Francesco Bellofatto per il Dac, Distretto Aerospaziale della Campania. Presenti nel pubblico tra gli altri: il magistrato Aldo De Chiara, presidente della Fondazione Castel Capuano (già vincitore di un Premio Elsa Morante per l’impegno civile nel 2009), Clara Pellegrino presidente della Fnism, Federazione Nazionale Insegnanti, Domenico Marrazzo consigliere della Città Metropolitana, Guido Giannini presidente della Giannini Editore, Piero Avallone presidente del Tribunale dei Minori di Salerno, Alessandra Contini funzionaria del Ministero degli Esteri.

Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento diretto dei circa 500 ragazzi e ragazze presenti in sala, che hanno avuto l’opportunità unica di confrontarsi direttamente con Dacia Maraini. L’evento ha dedicato spazio anche ai talenti emergenti, sono saliti sul palco i vincitori del contest “Pubblica col Morante”: Giulia Verde del Liceo Classico Durante autrice de “Le strade che siamo”, Giulia Tagliamonte del Liceo Artistico Palizzi col libro “Il Flamingo e la Tortuga” e Francesco Russo della Scuola Media Belvedere per il libro “Jack e Robin”, premiati come “Giovani Morantiani”, dalla Maraini. Le opere dei giovani vincitori sono state pubblicate dalla Giannini Editore, all’interno delle collane “Kids e “Generazione Tempesta”. L’anteprima ha sottolineato ancora una volta la missione del Premio Elsa Morante: unire grandi nomi della letteratura, della musica e dello spettacolo, mantenendo vivo il dialogo tra generazioni nel ricordo della grande scrittrice del ‘900, Elsa Morante. La Maraini, infatti, ha sottolineato l’importanza di inserire nell’antologia degli scrittori da studiare nelle scuole anche le donne: «Accanto ai grandi padri della letteratura dovrebbero esserci anche le grandi madri – continua la Maraini – Eleonora Fonseca Pimentel è stata una grande giornalista e un personaggio importante della Rivoluzione Partenopea, i ragazzi però non la conoscono». Per la 40esima edizione il Premio terrà diversi eventi e in vari luoghi, fino ad “approdare” all’Istituto Italiano di Cultura di New York, diretto da Claudio Pagliara. L’anteprima del Premio Elsa Morante è stata organizzata dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante, coordinata da Iki Notarbartolo, Gilda Notarbartolo ne dirige la comunicazione, Umberto Amicucci cura la veste grafica, mentre l’ufficio stampa è affidato a Lisa Terranova. Questo evento è stato realizzato col patrocinio del Teatro Diana, Commissione Scuola V Municipalità di Napoli e l’Istituto di Cultura di New York, in partenariato con Sire Ricevimenti, Medeaterranea e Officine Grafiche Francesco Giannini e Figli Spa.