Anteprima di Vitigno Italia, 1500 visitatori e 500 operatori del settore all’Hotel Excelsior

Napoli si conferma un importante polo di riferimento per la valorizzazione del patrimonio enologico italiano: a raccontarlo è stata la nuova edizione di Anteprima VitignoItalia, la preview dell’omonimo evento, in programma per il 17,18 e 19 maggio 2026 alla Stazione Marittima di Napoli, che ha rappresentato un primo incontro per celebrare i grandi protagonisti del vino italiano. Oltre 1500 visitatori e 500 operatori del settore, si sono dati appuntamento all’Hotel Excelsior di Napoli per conoscere le 500 etichette di 100 aziende che hanno dato vita a un tour più che mai rappresentativo dei territori e delle realtà enologiche italiane più interessanti.

In primo piano la collaborazione con ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), partner strategico dell’iniziativa che, con la sua attività, continua a costruire un ponte solido tra la manifestazione e la stampa estera. Giornalisti da Francia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Germania hanno preso parte alla giornata e al successivo educational tour nei Campi Flegrei.

“La nostra Anteprima – ha spiegato il direttore di VitignoItalia, Maurizio Teti – si conferma un’esperienza immersiva e consapevole, capace di valorizzare il vino come espressione culturale e raccontarne i valori, i territori e i protagonisti. E’ stata un’inaugurazione in grande stile che ha visto la partecipazione di un pubblico sempre più attento e curioso, accanto a grandi professionisti. La massiccia presenza di ospiti è una testimonianza di come in questi venti anni Vitignoitalia abbia costruito una relazione solida e profonda con tutti i player di una filiera importante come quella del vino”.