Anteprima Locarno78 de “Le bambine” (unico film italiano in concorso)

Roma, 4 ago. (askanews) – Sarà presentato in anteprima mondiale il 12 agosto in Concorso internazionale alla 78a edizione del Locarno Film Festival “Le bambine”, il nuovo film scritto e diretto da Valentina e Nicole Bertani, prodotto da Emma Film in collaborazione con Rai Cinema, Adler Entertainment e 360 Degrees Film, e in coproduzione con Cinédokké, RSI Radiotelevisione Svizzera, Manny Films e Mathematic.

Unico titolo italiano in gara, “Le bambine” conferma la cifra stilistica immediatamente riconoscibile di Valentina Bertani (già autrice di La timidezza delle chiome), che qui firma insieme alla sorella un’opera di grande libertà espressiva: molto più di un coming of age, un racconto che rompe i preconcetti sull’identità, anche sessuale, e mette in scena rabbia, ribellione e desiderio di riscatto.

Ambientato nel 1997, il film racconta la storia di Linda, una bambina di 8 anni con pochi denti, una nonna ricchissima e una madre bella, pericolosa e dirompente. Sarà l’incontro con due coetanee, le sorelle Azzurra e Marta, a insegnarle a diventare una bambina.

In una strada borghese dove tutto è sotto gli occhi di tutti, tra vicini spioni, punture di zanzare e cacche di cane che nascondono segreti, Le bambine è una storia di formazione al contrario sul diritto a restare piccole tutto il tempo a noi dovuto. Una commedia con le ginocchia sbucciate e i lividi sul cuore.

Nel cast, per la prima volta sul grande schermo Mia Ferricelli, Agnese Scazza, e Petra Scheggia, accanto a Clara Tramontano, Milutin Dapcevic, Jessica Piccolo Valerani e con la partecipazione di Benjamin e Joshua Israel – i gemelli già protagonisti del precedente film di Valentina Bertani La timidezza delle chiome, che creano così un ideale ponte narrativo tra le due opere; e con la partecipazione di Cristina Donadio e con Matteo Martari.

Le bambine uscirà nelle sale italiane nel 2026, distribuito da Adler Entertainment.