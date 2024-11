Anteprima mondiale a Eicma per le Suzuki DR-Z4S e DR-Z4SM

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki ha svelato in anteprima mondiale a Eicma due modelli nei segmenti Enduro e Supermotard: la DR-Z4S e la DR-Z4SM. Si tratta di due moto totalmente nuove che derivano da modelli che hanno debuttato per la prima volta nel 2000 (DR-Z400S) e nel 2005 (DR-Z400SM), che nel corso della loro carriera hanno riscosso un notevole apprezzamento da parte degli appassionati. La DR-Z4S e la DR-Z4SM condividono la stessa piattaforma motoristica e ciclistica, con le necessarie differenze che hanno permesso di realizzare due moto dal carattere forte e distinto, pronte a dare il massimo e gestire con sicurezza qualsiasi situazione che il pilota debba affrontare, offrendo una guida stabile e confortevole.

Basata sul concept “Ready 4 anything”, la DR-Z4S è una Enduro versatile, dotata di sospensioni a lunga escursione, cerchio anteriore da 21″ e posteriore da 18″, capace di affrontare sia le strade asfaltate che i sentieri in off-road più impegnativi in ogni condizione di guida.

La DR-Z4SM, sviluppata attorno al concept “Your streets. Your playground”, è una Supermotard con cerchi da 17″ ottimizzata per l’uso stradale e in circuito. Che si tratti di percorrere sentieri accidentati, affrontare strade sterrate, spostarsi in città o sfrecciare in circuiti da supermoto, queste moto sono progettate per garantire versatilità e divertimento in ogni contesto. La DR-Z4S sarà disponibile nelle colorazioni Giallo Phoenix e Grigio Londra, mentre la DR-Z4SM nelle colorazioni Grigio Los Angeles e Bianco San Francisco.

