Anteprima mondiale nuovo SUV elettrico Toyota al Salone Shanghai

Toyota ha confermato che verrà presentato in anteprima il suo SUV elettrico a batteria di medie dimensioni al prossimo Salone di Shanghai del 2021. Annunciato per la prima volta al recente evento Kenshiki di Toyota in Europa, il SUV sarà basato sulla nuova piattaforma e-TNGA di Toyota, altamente versatile e facilmente adattabile a un’ampia gamma di prodotti.

Il principio di base dell’architettura e-TNGA si fonda sul fatto che gli elementi chiave rimangono fissi mentre altri variano. Questo approccio permette di cambiare la larghezza, la lunghezza, il passo e l’altezza del veicolo. Le e-TNGA possono essere configurate con trazione anteriore, posteriore o integrale e con un’ampia scelta sulla capacità della batteria e del motore elettrico per adattarsi a differenti tipologie di veicoli e profili di utilizzo. La versatilità e la flessibilità della tecnologia e-TNGA consente a Toyota di progettare e creare veicoli che non sono solo elettrici a batteria, ma anche divertenti da guidare e dal design distintivo. Il Salone di Shanghai si svolgerà dal 21 al 28 aprile (apertura al pubblico).

Le giornate del 19 e 20 aprile saranno dedicate alla stampa.

