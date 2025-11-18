Anteprima VitignoItalia: produttori, buyer e appassionati nel cuore di Napoli

Si avvicina la nuova edizione di Anteprima VitignoItalia, appuntamento inaugurale che anticipa l’evento principale di Napoli, da vent’anni punto saldo dell’enologia italiana. In vista delle giornate di VitignoItalia 2026, in calendario il 17, 18 e 19 maggio alla Stazione Marittima, oltre cento aziende da tutta la Penisola si ritroveranno lunedì 24 novembre negli spazi dell’Hotel Excelsior, affacciato sul Golfo di Napoli.

In programma ci sono più di 500 etichette in degustazione, rappresentative dei territori del vino più dinamici d’Italia. Le produzioni campane, come da tradizione, avranno un ruolo centrale: dalle bollicine ai bianchi del Nord, fino ai rossi del Centro e ai vini identitari del Sud. Un parterre che attira ogni anno appassionati e un pubblico selezionato di professionisti – giornalisti e operatori del settore – confermando l’appuntamento come uno dei più solidi e riconosciuti del panorama nazionale.

«Siamo pronti a dare il via alla nuova edizione di Anteprima VitignoItalia» racconta Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia. «Riuniamo grandi produttori affiancandoli a nuove realtà d’eccellenza, con l’obiettivo di valorizzare la varietà del patrimonio vitivinicolo italiano. Un risultato possibile grazie al lavoro di squadra con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania e con Ice per il supporto internazionale. Confermiamo anche le due fasce orarie, pensate per favorire il dialogo tra aziende e appassionati e offrire momenti mirati di confronto con operatori e buyer».

Il primo appuntamento della giornata, dedicato a stampa e operatori, si terrà dalle 11.30 nelle sale del Grand Hotel Santa Lucia in via Partenope 46. Qui andrà in scena la degustazione del ventennale, una masterclass su invito che ripercorre vent’anni della manifestazione attraverso una selezione di etichette campane dell’annata 2005. Un viaggio nei territori e nei vitigni più rappresentativi dell’enologia regionale: dal Taburno con la Falanghina “Facetus” di Fontanavecchia al Cilento con “Pietraincatenata” di Luigi Maffini, passando per il “Fiorduva” di Marisa Cuomo. Non mancheranno le interpretazioni del Taurasi – la Riserva “Vigna Quintodecimo” e il “Pago dei fusi” di Terredora di Paolo – il “Vigna del Vulcano”, Lacryma Christi bianco di Villa Dora, e il “Vigna Camarato”, Falerno del Massico rosso di Villa Matilde. A guidare l’excursus saranno Luciano Pignataro, Tommaso Luongo e Luciano D’Aponte, voci autorevoli dell’enologia campana.

Anche quest’anno Anteprima VitignoItalia ospiterà la stampa internazionale, con giornalisti in arrivo da Francia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Germania grazie alla collaborazione con Ice. Il giorno successivo all’evento è previsto un educational tour nei Campi Flegrei, area di straordinaria ricchezza e custode di vitigni autoctoni che raccontano l’identità più autentica della viticoltura campana.

Come da tradizione, l’Anteprima aprirà le porte agli operatori del settore, ai sommelier e alla stampa dalle 14.30 alle 17.00. Dalle 17.30 alle 21.00 toccherà invece agli appassionati, con due turni distinti pensati per coinvolgere il mondo professionale e il pubblico più curioso, affiancando ai vini in degustazione anche eccellenze del food italiano.