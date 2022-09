Antichi Scenari, danza nei Campi Flegrei: grande chiusura nel segno di Shakespeare e Virgilio

di Massimiliano Craus

La Napoli dei monumenti e della danza si ricompatta in questo fine settimana per la grande chiusura del festival Antichi Scenari, rassegna eterogenea dove Tersicore è stata Cicerone e lo sarà ancora per molto tempo grazie alla costanza ed alla perseveranza dei due direttori artistici Carmine Borrino e Veronica Grossi. Un festival che ha saputo insinuarsi nelle estati dei turisti e dei cittadini che popolano la nostra regione. Del resto la vocazione artistica e culturale del festival ha avuto la capacità di implementare i numeri agli spettacoli di danza ed ai botteghini delle tante risorse monumentali, architettoniche e naturalistiche disseminate in lungo e largo nella provincia di Napoli. Ma ora che siamo giunti al termine della programmazione non ci resta che sbirciare il calendario del weekend che saluterà definitivamente l’estate tersicorea. A cominciare con lo spettacolo di sabato 10 settembre, “Un altro sogno di mezza estate”: un evento imperdibile alla Foresta di Cuma sostenuto dal Parco Regionale dei Campi Flegrei, e realizzato in collaborazione con Fleg Workout di Luciano Carrannante. “Un altro sogno di mezza estate” è il titolo della compagnia Cornelia in co-produzione con ArtgaragedanceCo, un percorso sensoriale tra suono, parola, danza, natura, su un testo di Manuela Barbato da “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare, interpretato da Anna Moriello, con le coreografie di Nyko Piscopo eseguite da HumanBodies. “La magia gioca con la realtà – ci spiega il coreografo Niko Piscopo – In una dimensione fantastica nasce l’amore, in tutte le sue forme. Tratto dall’opera di Shakespeare, questo altro sogno di una notte di mezza estate esalta l’amore magico e vero”. Domenica 11 settembre ci sarà il gran finale con un doppio spettacolo alla Piscina Mirabilis. Alle ore 11 andrà in scena “Whitewater forms”, con le coreografie di Gabriella Stazio e l’interprete Sonia di Gennaro per la compagnia Movimento Danza. Alle 17 il secondo ed ultimo appuntamento con “E venne dal Mare”, tratto dal IV canto dell’Eneide con la compagnia ArtgaragedanceCo e le coreografie di Emma Cianchi con il rendering teatrale di Vincenzo Borrino ed Anna Moriello. L’Associazione “Luna Nova” ha così offerto i numerosi appuntamenti Flegrei d’arte in movimento, in partenariato con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il Parco Regionale dei Campi Flegrei, il Comune di Pozzuoli e altri Comuni limitrofi dei Campi Flegrei. In questi termini si è perseguita fino in fondo la propria vocazione artistica-ecosostenibile programmando e realizzando spettacoli, concerti e performance nei luoghi più suggestivi e significativi del territorio. I direttori artistici, Carmine Borrino e Veronica Grossi, hanno ideato per quest’edizione, un programma che ha come assunto “la tenacia” nella scelta degli artisti invitati e che, insieme al pensiero fondante della precedente edizione (il puro intento), ha potuto continuare il percorso di ricostruzione di comunità post-pandemia. La sezione danza ha proposto compagnie italiane e straniere, dando spazio alle più rinomate della Campania e al progetto “WomanMade” che vede creazioni internazionali con un nucleo di danzatori tutti italiani. Risultati alla mano, anche quest’anno Antichi Scenari ha consolidato la propria posizione nel novero delle rassegne più seguite e recensite con l’incoraggiamento ad insistere su questa strada affinché a Napoli e nella sua ricca provincia si possa continuare a perseguire la strada del coinvolgimento attivo del pubblico tra pietre miliari, archi, colonne e tanta coreografia d’autore, proprio come nelle corde degli Antichi Scenari.