Anticipazioni del Rapporto Svimez 2023, domani conferenza con Fitto

Saranno presentate domani, martedì 18 luglio, a Roma le anticipazioni del Rapporto Svimez 2023 sull’economia e la società del Mezzogiorno dove saranno illustrate le previsioni 2023 – 2025, regionali e macroregionali, in termini di PIL, di consumi delle famiglie e di investimenti. Focus particolare sarà dedicato ai dati sull’occupazione e sulla questione dei salari.

La conferenza stampa si terrà alle 10.00, presso la sala polifunzionale della presidenza del consiglio, in Via di Santa Maria in Via, 37. Interverranno il ministro agli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, il presidente della Svimez Adriano Giannola e il direttore della Svimez, Luca Bianchi.

Sarà possibile seguire la presentazione sui canali social della Svimez.