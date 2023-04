Anticorruzione, Busia: Dimissioni? Rimango fino al 2026, ho fatto il mio dovere

“Io rimango fino al 2026, ho fatto il mio dovere, quello che ho fatto e’ per collaborare con il Paese. Io rispondo fino in fondo, con coerenza, al mandato che ho. Rispetto le scelte politiche, le applico al meglio, questo e’ il mio ruolo. Io non sono mai intervenuto contro il governo, semmai ho formulato un suggerimento”. Lo ha detto il presidente dell’Anac Giuseppe Busia intervistato a ‘Mezz’ora in piu” su Rai 3, interpellato in merito alle richieste di dimissioni venute da alcuni esponenti della maggioranza dopo i suoi rilievi al nuovo codice degli appalti varato dal Cdm in settimana.