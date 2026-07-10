Antigone Marino nuova vice presidente della Fondazione Idis – Città della Scienza

La Regione Campania ha nominato Antigone Marino vicepresidente della Fondazione Idis – Città della Scienza.

Napoletana di nascita e fisica per scelta, Marino è ricercatrice del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e svolge la propria attività scientifica nel campo della fisica della materia, con particolare riferimento all’ottica e alla fotonica. La sua ricerca riguarda lo sviluppo di materiali e dispositivi fotonici innovativi, l’ottica della materia soffice, le tecniche avanzate di caratterizzazione ottica, la luce strutturata e le tecnologie quantistiche. Nel corso della sua carriera Antigone Marino ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali, contribuendo allo sviluppo di soluzioni innovative applicate a settori che spaziano dalle telecomunicazioni alle tecnologie quantistiche. Accanto all’attività scientifica, collabora con università, enti di ricerca e partner industriali, dedicando particolare attenzione alla formazione dei giovani ricercatori e alla diffusione della cultura scientifica attraverso attività di divulgazione e trasferimento della conoscenza.

Un nuovo assetto per la Fondazione Idis

La nomina arriva dopo quella dell’astrofisico Giovanni Covone alla presidenza della Fondazione Idis – Città della Scienza e rappresenta un riconoscimento alle competenze scientifiche espresse dal territorio campano.

L’ingresso di Marino nella governance, si legge in una nota, ha l’obiettivo di rafforzare il legame tra ricerca, innovazione e sviluppo, con l’obiettivo di consolidare il ruolo della Fondazione nella promozione della cultura scientifica e tecnologica.