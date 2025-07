Antimafia,Patuanelli (M5S): primo ok maggioranza a ddl per cacciare Scarpinato e De Raho

Roma, 9 lug. (askanews) – “Oggi la maggioranza in Senato ha approvato il mandato sul ddl che punta a cacciare Scarpinato e De Raho dalla Commissione Antimafia. Lo ha spiegato bene Alessandra Maiorino: hanno bocciato tutti gli emendamenti, trasformando il loro odio politico in una norma contra personam. Pensateci un attimo: due magistrati che hanno speso la vita nella lotta alla mafia, secondo questa maggioranza sarebbero in conflitto di interessi a occuparsi di lotta alla mafia in Parlamento. Se non fosse un attacco vergognoso alla Costituzione e alla libertà di mandato dei parlamentari, ci sarebbe da ridere. Ma non c’è nulla da ridere: questa non è una legge per combattere il conflitto di interessi; è una legge per zittire chi dà fastidio; è una legge per colpire chi ha le mani libere nella lotta alle mafie. Stanno calpestando le istituzioni e la dignità delle istituzioni stesse, per colpire chi, come De Raho e Scarpinato, non si piega e non si farà piegare”. Lo dichiara il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli, dopo il via libera, a maggioranza, al ddl sul conflitto di interessi in Antimafia.