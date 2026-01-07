Antisemitismo, incardinato in Senato il ddl Delrio, Pd annuncia testo

Roma, 7 gen. (askanews) – Il ddl Delrio sull’antisemitismo è stato incardinato oggi in commissione Affari costituzionali al Senato, ma sul tema verranno presentate proposte anche da Pd e Noi moderati e forse anche da M5s. Testi che si aggiungono a quelli già presentati da tempo da Massimiliano Romeo per la Lega, da Maurizio Gasparri per Fi e da Ivan Scalfarotto per Iv.

“Non si è deciso – ha precisato il presidente della commissione Alberto Balboni(Fdi) – se verrà definito un testo base o se verrà costituito un comitato ristretto”. Le due opzioni sono ancora aperte, “il comitato ristretto può licenziare un testo solo all’unanimità questo potrebbe portare ad impantanarsi per mesi…”.

Al contrario, “il vantaggio del testo base è che viene votato maggioranza e poi ognuno può presentare emendamenti”. In ogni caso, ha precisato Balboni, “il segnale di oggi è che la commissione vuole lavorare, non vogliamo perdere tempo”.

Da questo punto di vista pare difficile arrivare ad un’approvazione della legge già entro il 27 gennaio, Giornata della memoria. (segue)