Antitrust multa Ryanair con 255 milioni per abuso posizione dominante

La compagnia: “Ricorso immediato contro sanzione, è infondata”

Roma, 23 dic. (askanews) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha inflitto alla compagnia aerea Ryanair una multa di oltre 255 milioni di euro per presunto abuso di posizione dominante che ha impedito alle agenzie di viaggio l’accesso ai suoi servizi. L’Autority ha affermato che la compagnia aerea low-cost irlandese ha utilizzato “una strategia abusiva” che ha reso difficile per le agenzie di viaggio combinare i voli Ryanair con altri servizi tra il 2023 e almeno aprile 2025. La strategia “mirava a bloccare, ostacolare, complicare o rendere più costoso (economicamente o tecnicamente) per le agenzie di viaggio l’acquisto di voli Ryanair sul sito ryanair.com e queste pratiche hanno ridotto la concorrenza diretta e indiretta tra agenzie” .Ryanair ha incaricato i propri legali di presentare ricorso immediato sia contro la sentenza, da lei definita “infondata” sia contro la sanzione. Secondo l’aerolinea “low cost”, il Garante cercherebbe di ignorare – e annullare – la precedente sentenza del Tribunale di Milano del gennaio 2024, che ha dichiarato che il modello di distribuzione diretta di Ryanair ‘avvantaggia indubbiamente i consumatori’ e porta a ‘tariffe competitive'”.Nel 2019, l’Italia ha inflitto a Ryanair una multa di tre milioni di euro per la sua politica di addebitare ai passeggeri il costo del bagaglio a mano. La multa è stata infine annullata da un tribunale amministrativo.