Antonella Alberti nuovo Chief People & Organization Officer di Innovaway

Antonella Alberti è il nuovo Chief People & Organization Officer di Innovaway, il Gruppo che aiuta le organizzazioni a migliorare il proprio business a livello globale grazie alle opportunità offerte dall’evoluzione digitale.

“Nei prossimi 5 anni abbiamo l’ambizione di diventare tra i player principali nel mercato della Digital transformation, mercato in rapida evoluzione che ci pone davanti sfide sempre più alte e complesse. Dietro ogni miglioramento ci sono le persone e sono convinto che Antonella Alberti sia una risorsa in linea con la nostra visione di futuro e con le nostre aspirazioni”, ha dichiarato Antonio Giacomini, CEO di Innovaway.

Antonella Alberti ha maturato un patrimonio di risorse ed esperienze che oggi mette a disposizione del Gruppo. Il suo percorso è iniziato più di 30 anni fa nel campo delle tecnologie, realizzando significativi progetti innovativi in una multinazionale del settore chimico-farmaceutico; si è poi occupata di Sviluppo Organizzativo e Gestione del Cambiamento per i clienti di diverse società di Consulenza. La comprensione dei bisogni dei clienti, quale maggior spinta alla vendita, unita alle abilità comunicative, l’ha condotta verso il Marketing e la Comunicazione in aziende di servizi tecnologici. Dal 2013 è tornata ad occuparsi principalmente di persone e organizzazioni con ruoli manageriali nell’area delle Risorse Umane di aziende system integrator.

“Inizio questo nuovo cammino in Innovaway portando in dote l’esperienza maturata in contesti differenti – dichiara Antonella Alberti Chief People & Organization Officer-. In Innovaway lavorerò affinché l’esperienza organizzativa sia per ciascuna persona un ‘viaggio’ durante il quale costruire la propria opportunità professionale, e anche personale, di sviluppo e crescita in termini di competenze, esperienze e carriera”.

Il Gruppo Innovaway, con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato aggregato di oltre 50 milioni di euro, offre soluzioni e servizi Ict innovativi, sviluppati con tecnologie all’avanguardia. Inoltre, il Gruppo annovera tra i 300 clienti realtà internazionali presenti in 200 Paesi nei settori dell’industria, finanza, retail, lusso, trasporti, servizi e settore pubblico. I dipendenti sono il punto di forza di Innovaway, prevalentemente giovani (età media 38 anni) e altamente qualificati: il 32% è certificato, il 35% è laureato e il 50% è rappresentato da donne. La società presieduta da Antonio Giacomini è attiva in 10 sedi di cui 7 in Italia e 3 all’ estero.

Attraverso i suoi Competence Center offre soluzioni tecnologiche innovative create su misura del business dei clienti guidando i processi di Digital Transformation end to end, grazie alla capacità e alle esperienze della propria organizzazione e del proprio network di partner.