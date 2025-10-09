Antonella Amodio presenta “Calici & Spicchi – Atlante mondiale della pizza e del vino in 100 abbinamenti”

Mercoledì 15 ottobre alle ore 19:00, verrà presentato il libro di Antonella Amodio, “Calici & Spicchi – Atlante mondiale della pizza e del vino in 100 abbinamenti”, al nuovo ristorante “Rescigno Cucina Partenopea”, in via Foria 38 a Napoli.

Un viaggio internazionale tra pizze d’autore e vini italiani d’eccellenza di Antonella Amodio con la prefazione di Luciano Pignataro che modera l’incontro al ristorante “Rescigno Cucina Partenopea”.

Dopo il successo del primo volume – con oltre 200 presentazioni ufficiali e più di 100 articoli e recensioni su testate di settore e generaliste – torna il progetto editoriale che celebra l’unione perfetta tra due grandi simboli del gusto: la pizza e il vino.

Oltre 100 pizzerie selezionate da ogni angolo d’Italia, dall’Alto Adige alla Sicilia, e una sezione internazionale con oltre 20 paesi rappresentati, raccontano la biodiversità dei territori, lo stile dei maestri pizzaioli e l’evoluzione della pizza nel mondo.

A ciascuna pizza è abbinato un vino italiano, scelto in omaggio alle radici dell’autore e all’unicità del patrimonio enologico nazionale.

Un volume pensato per diffondere la cultura del vino in abbinamento alla pizza, come matrimonio ideale, capace di esaltare entrambi in un equilibrio armonico e sorprendente.

La presentazione è a ingresso libero ed è accompagnata da un piccolo aperitivo.

“Rescigno Cucina Partenopea” è l’ultima creazione della famiglia Rescigno. La tradizione partenopea, dalla farina alla ristorazione, passando per l’ospitalità, si concentra a via Foria e passa per una storia lunga oltre un secolo.

Tutto nasce dal pane. Antonio Rescigno e Maria hanno costruito una storia fatta di sacrifici, passione e dedizione. Grazie alla loro unione e al sostegno costante della famiglia, hanno portato avanti il loro sogno con determinazione.

Il risultato di tanto impegno è oggi il loro ristorante, un luogo che rappresenta la fusione perfetta tra la cultura partenopea e il calore di casa.

Nata agli inizi del ′900 a Napoli, Rescigno è un’azienda specializzata nella produzione di pane e prodotti da forno freschi. Nel tempo, allo storico panificio in Via Cirillo 74, si sono affiancate altre attività quali il ′Bar Pasticceria e Gastronomia Rescigno′ in Via Foria 40, la ′Macelleria Gourmet A Chiànca′ e il ′Pub Foria 46 Beer & Burger′, annoverando ad oggi la presenza di ben quattro punti vendita nella zona. Filo conduttore sono sempre la qualità e l’affidabilità del marchio Rescigno e la tradizione della famiglia.