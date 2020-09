Antonella Ciaramella (PD) tenta il bis: Dallo psicologo di base alla mobilità, quante battaglie vinte

Consigliere uscente del Partito Democratico, Antonella Ciaramella tenta il bis alle prossime elezioni regionali. Consulente aziendale, dipendente del ministero dello Sviluppi Economico con particolare specializzazione nel campo degli incentivi alle aziende, da membro del parlamentino ha seguito molto da vicino le crisi industriali oltre ai settori di spicco dell’economia locale.

Il risultato a cui si sente più legata?

L’istituzione della figura dello psicologo di base, una mia idea che ha trovato piena condivisione ed è stata portata a compimento. Poi anche aver contribuito a salvare 300 laboratori diagnostici accreditati, con i loro oltre 1.500 dipendenti, dalle grinfie delle multinazionali. Inoltre abbiamo riaperto le assegnazioni dei medici di base, lottato per la medicina territoriale, il riconoscimento dei contratti per i ricercatori, l’adeguamento per le tariffe degli operatori sociosanitari e l’accreditamento delle comunità per le dipendenze patologiche e la legge contro la dipendenza da gioco d’azzardo patologico.

Lei è stata molto impegnata anche sul fronte della mobilità. In che modo?

Attraverso la richiesta della nuova metropolitana per collegare l’alta velocità con l’aeroporto passando per Afragola, Casoria, Casavatore San Pietro e Arzano e in più il prolungamento per Caivano. Citerei pure il progetto del sottopasso meccanizzato dei Colli Aminei per unire il quartiere con la metro e la zona ospedaliera e la pianificazione della mobilità in area Nord. Perché fin quando non avremo la metro dobbiamo avere almeno i bus.

Altri interventi di spicco?

Insieme ci siamo battuti per il recupero di spazi urbani e la riqualificazione: primo fra tutti il progetto per la Costa Orientale, con un megaparco urbano per restituire il mare al quartiere di San Giovanni a Teduccio. E poi, ancora, la lotta per il Parco Buontempo e tutti gli indifesi delle case popolari.

Priorità in caso di rielezione?

Proseguire negli investimenti già fatti sui distretti turistici, sull’ampliamento delle zone economiche speciali e sulle agevolazioni fiscali per le aziende che investono. La Campania, con noi, ha davanti a sé un futuro di crescita.