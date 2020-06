Antonella Di Pietro presidente del Tavolo per la promozione del Made in Naples

Sarà la creative director Antonella Di Pietro a presiedere il “Tavolo di consultazione per lo sviluppo e la promozione del Made in Naples e del brand della Città di Napoli ‘We Are Napoli'”. La nomina è avvenuta con decreto sindacale. Di Pietro, per l’assessore con delega al ‘Made in Naples’ Alessandra Clemente, rappresenta “una garanzia di visione internazionale e porta con sé un know-how sviluppato negli ambienti dell’arte, della moda e della promozione”. “Le emozioni – ha dichiarato la neo presidente – sono energia ed io capisco solo adesso che il mio tempo lontano dalla mia città e stato troppo, ma importante. Devo alla mia città la creatività, ed al mio viaggiare il mondo una struttura delle emozioni che spero faranno la differenza. Ma il vero successo di questo progetto sarà la scelta delle nostre straordinarie “free minds” insieme avremo la felice responsabilità di lavorare per Napoli. Perché il suo nome risuoni di vitalità e forza nei cuori e nelle menti del mondo”. “Sono certa che la creazione di un tavolo di confronto sui temi della promozione della città – ha sottolineato Clemente – renderà più proficuo e interessante l’approfondimento che già da un po’ di tempo portiamo avanti. Il ‘made in Naples’ è e dovrà continuare ad essere una grande risorsa per la nostra città, sia dal punto di vista creativo e culturale sia dal punto di vista produttivo. Sicuramente uno dei temi centrali per la ripartenza”. Tra gli intenti del Tavolo, ha spiegato la consigliera Laura Bismuto, non solo la valorizzazione della città ma anche il superamento di “stereotipi e luoghi comuni puntando ad individuare le radici, il carattere, le peculiarità, le doti e l’essenza dell’essere napoletani”.