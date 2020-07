Antonella Monaco nuovo fiduciario Inpgi in Campania

È Antonella Monaco, prima eletta in Campania, il nuovo fiduciario Inpgi. La Monaco consigliera uscente del Sindacato unitario giornalisti della Campania, nel quale continua a ricoprire la carica di segretario provinciale di Caserta, è stata nominata anche vicepresidente della commissione “Contributi e vigilanza”, organo consultivo che affiancherà il Consiglio di amministrazione dell’Istituto nei prossimi quattro anni. I consiglieri campani Pietro Treccagnoli e Alfonso Pirozzi saranno, invece, componenti della commissione “Personale, contratto e informatica”. «Siamo molto soddisfatti per la nomina della Monaco a fiduciario campano del nostro Istituto di previdenza. Antonella, tra le fondatrici del Sindacato campano, permetterà di realizzare quella sinergia necessaria per rendere ancora più efficaci i servizi offerti dai nostri uffici – afferma il SUGC in una nota – e di realizzare pienamente quello che già avevamo cominciato a fare: portare i servizi in tutta la regione, con incontri periodici nelle sedi provinciali del Sindacato, per essere sempre più vicini ai colleghi. Ad Antonella e agli altri colleghi i migliori auguri di buon lavoro».