Antonella Oliviero nuova presidente di Assoprovider

Antonella Oliviero è la nuova presidente di Assoprovider, l’associazione che rappresenta gli operatori di prossimità nel settore dei servizi Internet e della connettività, la prima donna alla guida. Succede a Giovanbattista Frontera, che lascia l’incarico dopo il suo mandato.

L’elezione si è svolta a margine di APRO25, l’evento celebrativo per il 25° anniversario di Assoprovider, tenutosi a Roma.

Un impegno per un mercato delle Tlc più equo

“Desidero ringraziare i presidenti che mi hanno preceduto per il loro impegno. Da sempre, l’associazionismo è parte integrante della mia vita, perché credo fermamente che la condivisione sia la chiave per affrontare e risolvere le sfide. Siamo colleghi, uniti dagli stessi obiettivi, e con uno spirito costruttivo possiamo realizzare grandi cose, raggiungendo insieme nuovi traguardi.”, ha dichiarato Antonella Oliviero.

Il nuovo consiglio direttivo

Oltre alla nomina della presidente, l’assemblea di Assoprovider ha rinnovato anche il consiglio direttivo che sarà composto da Marco Caldarazzo, Marcello Cama (vicepresidente), Giuseppe Perito, Massimiliano Fava, Matteo Fici (tesoriere), Giovanbattista Frontera (vicepresidente) e Francesco Di Lecce e Antonella Oliviero (come nuovo presidente).