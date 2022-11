Antonello Biriaco (Assowedding & Luxury Confindustria): Pianeta Comunione, un format da esportare

di Maridì Vicedomini

Al via la prima edizione di Pianeta Comunione la kermesse espositiva dedicata all’evento più importante dell’infanzia, che vede come ideatori e produttori tre giovani, rampanti esponenti del mondo dell’entertainment inteso come fonte di business: Fabio Cristarelli, avvocato, consigliere di Assowedding&Luxury Confindustria, Diego Chiaiese, presidente dell’associazione Evento Garantito e Salvatore Postiglione, presidente dell’associazione Animazioni Unite. La manifestazione che si svolge dal 4 al 7 novembre al Palaeden di Edenlandia, Napoli, vede come main partner Assowedding&Luxury Confindustria.

Antonello Biriaco, quale presidente di Assowedding&Luxury Confindustria, che cosa pensa dell’iniziativa Pianeta Comunione?

È un format che noi condividiamo in pieno e anzi io le dico che sono molto soddisfatto e onorato che Assowedding&Luxury sia main partner di una start up quale Pianeta Comunione che, nel mondo degli eventi, rappresenta una novità assoluta. Questa iniziativa, che, come giustamente afferma il nostro consigliere Fabio Cristarelli, ha come finalità quella di intercettare il segmento “Comunione” come interessantissimo settore per fare impresa è pienamente condivisa da Assowedding&Luxury e potrà effettivamente essere un evento di partenza per creare un network in tale direzione in tutte le altre città d’Italia. Ciò perché l’evento comunione è il punto iniziale di quello che è un percorso condivisibile con tutti i protagonisti ed i player principali del mondo degli eventi, costituendo una vetrina molto interessante di quello che è il nostro comparto d’impresa , un comparto che oggi è ampiamente condivisibile ed anche molto significativo dal punto di vista dell’incremento dell’economia dei nostri territori. Il business che ruota intorno al matrimonio, alla prima comunione, agli eventi in generale , aumenta anche l’indice di reddito ed il brand delle nostre regioni. Il brand Sicilia, ad esempio, come nella fattispecie il brand della Campania, grazie a queste manifestazioni, non fa altro che accrescere la propria attrattività, anche dal punto di vista turistico, offrendo agli operatori del settore ed ai visitatori l’opportunità anche di scoprire le bellezze paesaggistiche e culturali del territorio.

Presidente, nel progetto individua dunque non solo un’opportunità di incremento della filiera business Prima Comunione ma anche un valido strumento per attirare il flusso turistico incoming?

Noi praticamente individuiamo ed inseguiamo il percorso di promuovere al massimo il brand Italia, oltre al brand di tutte le nostre regioni più importanti, soprattutto le regioni del Sud che, mi permetta di dire, hanno una marcia in più nel settore “eventi” che come Confindustria, abbiamo intercettato essere ormai divenuto sotto il profilo economico fonte di luxury. Mediamente quando un matrimonio, un evento “comunione”, viene fatto in una delle nostre realtà regionali quali la Campania, Puglia, Sicilia, produce ricchezza anche sotto il profilo dell’incoming turistico, a partire dall’accomodation ed finire col food & beverage e con tutti i servizi connessi, facendo aumentare complessivamente il PNL di ogni singolo territorio e di conseguenza dell’Italia stessa.

Quali sono i vostri dati per quanto riguarda il business del settore delle comunioni?

Indubbiamente il business dei matrimoni è molto più alto di quelle delle comunioni, però si può lavorare per incrementare questo nuovo comparto grazie all’intuizione che hanno avuto i fondatori di Pianeta Comunione. Inseguendo questa logica, noi Assowedding & Luxury Confindustria, abbiamo sposato il progetto Pianeta Comunione, posizionandoci come main partner dell’evento e fungendo, sotto vari punti di vista, da apripista di questa nuova mission che mira a potenziare una interessante fetta di mercato in cui si muovono tante forze lavoro, dai video-maker e fotografi, alle strutture ricettive, alle bomboniere, alle società di animazione.