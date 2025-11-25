Antonello Colosimo a capo della sezione Controllo Enti della Corte dei Conti

Antonello Colosimo è nominato nuovo presidente della sezione Controllo Enti della Corte dei Conti, l’organo che vigila sulla gestione degli enti partecipati dallo Stato. Sessantacinque anni, nato a Napoli ma di origini calabresi, Colosimo è stato scelto dal consiglio di presidenza della Corte dei Conti, l’organo di autogoverno della magistratura contabile. Ha ricoperto l’incarico di Alto Commissario vicario per la lotta alla contraffazione ed è stato direttore generale e capo di Gabinetto in diversi ministeri. Ha inoltre presieduto la sezione di Controllo della Corte dei Conti per l’Umbria, suo ultimo incarico prima della nuova nomina. Forte di 43 anni di servizio in posizioni di vertice nelle istituzioni, subentra alla presidente Manuela Arrigucci.