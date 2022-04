Antonello Perillo nuovo vicedirettore nazionale Tgr Rai

Il giornalista napoletano Antonello Perillo è il nuovo vicedirettore nazionale della Tgr (Testata giornalistica regionale) della Rai. Ad annunciarlo è stato lo stesso Perillo sulla propria bacheca LinkedIn. Giornalista professionista dal 1988, ha iniziato presso l’agenzia stampa Rotopress, il settimanale Napoli Oggi e il quotidiano Il Giornale di Napoli. Direttore dei servizi giornalistici dell’emittente televisiva Canale Otto, collaboratore di testate tra le quali Il Tempo e Il Mattino, nel 1992 vince il primo premio “Grimaldi Ausonia” per il settore radiotelevisivo, grazie a una serie di reportage. Entrato in RAI nel 1992, è conduttore del Tg Campania e ha condotto da studio le edizioni mattutine del TG1 e del TG2 prodotte dalla redazione di Napoli, nonché, per sette edizioni, la trasmissione Neapolis, rubrica pomeridiana di Rai 3 dedicata alle nuove tecnologie, alternandosi con gli altri redattori della rubrica. Il 28 marzo del 1999 è stato il primo conduttore televisivo italiano a trasmettere in diretta nazionale da uno “studio virtuale”, quello del Tg3 Neapolis. Dal 18 febbraio 2013 al 13 marzo 2022 è stato il Caporedattore Centrale Responsabile del TGR RAI della Campania.