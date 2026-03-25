Antonia Cosenz per rafforzare governance e area legale di BancoBPM

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In foto Antonia Cosenz

BancoBPM nomina di Antonia Cosenz Chief Governance Officer del gruppo bancario, introducendo una nuova funzione strategica con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento delle attività di corporate governance, legali e regolatorie. Avvocato con una lunga esperienza nel settore legale e finanziario, Cosenz è in BancoBPM dal 2017, anno di nascita del gruppo, dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile legale e regulatory affairs, guidando un team di oltre 200 professionisti. In precedenza, ha maturato competenze in primari studi legali, specializzandosi in diritto societario e mercati dei capitali.

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