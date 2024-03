Antonia Di Bella presidente del Cda di Bnp Paribas Cardif Vita Spa

L’assemblea degli azionisti di Bnp Paribas Cardif Vita Spa, tra le prime dieci compagnie assicurative in Italia, ha nominato Antonia Di Bella, già presente nel Cds dall’aprile 2023, come Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Antonia Di Bella vanta un’esperienza trentennale nella consulenza e nel settore assicurativo. Nel corso della sua attività professionale si è occupata della revisione legale dei bilanci delle compagnie di assicurazione e riassicurazione, di consulenza in ambito di Corporate Governance, Ifrs, Solvency II. La nuova presidente ha ricoperto e ricopre importanti cariche sociali, come sindaco e amministratore indipendente in prestigiose società quotate e non, tra cui Assicurazioni Generali, Assimoco, Ariston Holding Nv, Interpump Group, Italmobiliare, Maire Tecnimont. Attualmente è Of Counsel di Advant Nctm. All’inizio della carriera ha lavorato prima in KPMG e poi in Mazars, dove ha ricoperto il ruolo di leader della practice assicurativa per l’Italia.

“Sono onorata di assumere questa nuova posizione che mi consente di lavorare insieme al management italiano di BNP Paribas Cardif per promuovere un’assicurazione sempre più accessibile, sostenibile e responsabile – ha dichiarato Antonia Di Bella -. Affronterò questo impegno con passione e responsabilità, portando nuovi impulsi ed energie, con l’obiettivo di servire al meglio i clienti e rafforzare ulteriormente il posizionamento della Compagnia in Italia”.

Oltre ad Antonia Di Bella, entrano nel Consiglio d’aamministrazione di Bnp Paribas Cardif Vita Spa Camillo Candia, top manager che vanta una lunga carriera nel settore assicurativo dove ha ricoperto ruoli di rilievo in importanti gruppi assicurativi – internazionali e non – e Jacques Faveyrol che, con oltre 30 anni di esperienza nel settore, porta un ampio bagaglio di competenze tecniche e manageriali maturate anche in BNP Paribas Cardif, in cui è entrato nel 2005.