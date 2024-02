Antonino Esposito e Slow Food: a Sorrento l’8 marzo una serata dedicata ai prodotti tipici locali

Una serata tutta al femminile, quella organizzata a Sorrento per venerdì 8 marzo, alle ore 20, da Antonino Esposito, in collaborazione con la Condotta Slow Food Costiera Sorrentina e Capri.

Per festeggiare la Giornata internazionale della donna, lo chef pizzaiolo ha pensato di invitare nel nel suo locale di Marina Piccola, alcune titolari di aziende specializzate nella produzione di tipicità locali, dalle noci, al vino, all’olio extravergine di oliva, per raccontare i propri prodotti. Gli stessi che sarà possibile gustare come farcitura delle pizze proposte nell’ambito della serata, condotta da Ombretta Ferretto, del direttivo Slow Food.

All’iniziativa interverranno, dopo i saluti di Pierluigi D’Apuzzo, fiduciario della condotta, Enza Volpe, del Presidio della Noce della Penisola Sorrentina, Mario Persico, della Comunità per la tutela dell’Amarena dei Colli di San Pietro, Rosa Russo, dell’azienda L’Arcangelo di Vico Equense, con il suo olio extravergine di oliva, Vincenzo Astarita, dell’azienda Le Terre Alte di Sorrento, con gli agrumi e due produttrici della zona, Bianca Coppola, con i fagioli dell’azienda agricola Giruzz e Carolina Celentano con le verdure dell’azienda agricola Cepano.

I vini della Cantina Astroni, illustrati da Cristina Varchetta, accompagneranno il menu costituito dalla Pizza Sorrento (Treccia sorrentina e all’uscita noci di Sorrento presidio Slow Food, limoni di Sorrento IGP, scaglie di Provolone del Monaco Dop, fiocchi di ricotta di fuscello, basilico e olio evo), Pizza con riduzione di arancio biondo sorrentino, finocchio e fior di latte, Fagotto con fagioli, scarole e crema di patate novelle, la Frusta Sorrentina con pomodorino giallo “aranceto”, treccia sorrentina, olive schiacciate e sbriciolata di biscotto e gli Gnocchi dolci con crema pasticciera e Amarene dei Colli di San Pietro. Su richiesta sarà possibile gustare pizze senza glutine.

Il costo della serata è di 25 euro a persona (20 euro per i soci Slow Food). Info e prenotazioni alla mail pizzaecucina@antoninoesposito.it o al numero telefonico ‭08119005967‬