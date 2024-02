Antonino Ruggiero nuovo Ceo di Boldyn per l’Italia

Boldyn Networks, uno dei maggiori host provider neutrali al mondo, annuncia la nomina di Antonino Ruggiero come nuovo Chief Executive Officer per l’Italia.

Prima della sua nomina a Ceo, Ruggiero ha ricoperto il ruolo di Chief Technology Officer dal momento dell’ingresso di Boldyn Networks nel mercato italiano, “apportando – si legge in una nota – un contributo fondamentale nello sviluppo del business nel Paese, compresa la definizione di #Roma5G, progetto che vedrà l’installazione della prima infrastruttura 5G avanzata della capitale italiana”.

In precedenza, Ruggiero ha ricoperto posizioni apicali in Tim Brasile, Tim Italia e Omnitel (Vodafone Italia). Il manager vanta, dunque, una vasta esperienza nella realizzazione e gestione di reti complesse interconnesse sia in Europa che in Sud America.