Antonio Achille va a rafforzare il management di Valentino

Antonio Achille è nominato Chief Operating e Transformation Officer di Valentino. Laureato presso la British Columbia University, il manager avrà la responsabilità di coordinare tutte le divisioni industriali, oltre alla funzione Digital & Technology. Prima di entrare in Valentino, Achille ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President Business Development, Strategy, Innovation and New Business presso Chalhoub Group negli Emirati Arabi Uniti. Nel corso della sua carriera ha inoltre maturato esperienze di rilievo come Chief Executive Officer di Natuzzi, Senior Partner in McKinsey e Global Head of Luxury in The Boston Consulting Group.