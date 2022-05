Antonio Arcudi presidente della neonata sede napoletana dell’Archeoclub d’Italia

“Nasce Archeoclub D’Italia sede di Napoli. Presidente: Antonio Arcudi, anni 45, archeologo di campo, specializzato in archeologia classica ed esperto in archeologia preventiva con esperienza internazionale. Archeoclub cresce e sta per superare il tetto dei 6000 soci. A breve annunceremo la nascita di altre 11 sedi in Italia”. Ad annunciarlo è Rosario Santanastasio, presidente nazionale di Archeoclub D’Italia. “Mi occupo di archeologia preventiva da oltre 15 anni – ha dichiarato a caldo Antonio Arcudi -. Ho scavato in tutta Italia e ho fatto esperienza anche in Texas. Mi occupo principalmente di produzione artistica in età classica. La mia attività di studioso e di divulgatore si divide tra Napoli e Reggio Calabria”. “Non poteva mancare una sede Archeoclub D’Italia a Napoli, città d’arte amata in tutto il mondo con la presenza di numerosi siti archeologici – ha continuato Arcudi -. La sede l’abbiamo chiamata Archeoclub D’Italia sede di Napoli “Parthenope”. Nei prossimi giorni daremo vita ad una serie di eventi aperti alla stampa per dare un contributo fondamentale alla conoscenza del patrimonio archeologico di questa città”.