Antonio Areniello nel consiglio nazionale dell’Ordine dei Notai

Si sono conclusi gli scrutini delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio Nazionale del Notariato per il triennio 2019-2022 che si sono tenute sabato 23 febbraio. Sono stati eletti consiglieri nazionali i notai: Giampaolo Marcoz e Giulio Biino – Piemonte e Valle d’Aosta; Matteo Gallione – Liguria; Giuseppe Calafiori e Alessandra Mascellaro – Lombardia; Edoardo Bernini e Vito Guglielmi – Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia; Valentina Rubertelli – Emilia-Romagna; Vincenzo Gunnella – Toscana; Gianluca Abbate e Cesare Felice Giuliani – Lazio; Pierluisa Cabiddu – Sardegna; Michele Gentilucci – Marche e Umbria; Antonio Areniello – Campania (con esclusione della Corte di Appello di Salerno); Cesira De Michele – Abruzzo e Molise; Michele Labriola – Puglia; Claudia Petraglia – Basilicata (con l’aggiunta della Corte di Appello di Salerno); Francesco Giglio – Calabria; Diego Barone e Mario Marino – Sicilia. Sono stati eletti a comporre il Collegio dei Revisori dei Conti i notai: Ivo Grosso – Friuli-Venezia Giulia Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto; Maria Pantalone Balice – Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria; Bruno Volpe – Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; La proclamazione dei risultati delle elezioni avverrà con un decreto del Ministro della Giustizia. Dopo tale nomina i consiglieri nazionali eleggeranno nel corso della prima riunione di consiglio presidente, vicepresidente e segretario oltre ai componenti del Comitato Esecutivo. Fino ad allora rimarrà in carica l’attuale Consiglio Nazionale.