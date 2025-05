Antonio Bana alla guida del Comitato Etico dell’Ente Nazionale Intelligenza Artificiale

L’Avvocato Antonio Bana è stato scelto quale Presidente del Comitato Etico dell’Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale (ENIA), organo chiamato a orientare e interrogare le scelte strategiche e operative dell’Ente alla luce dei principi fondativi di dignità umana, giustizia sociale, libertà e responsabilità collettiva.

La nomina, formalizzata dalla Presidente dell’ENIA Valeria Lazzaroli, risponde alla volontà di rafforzare il presidio etico e culturale che accompagna le attività e le decisioni dell’ente, in un momento storico in cui l’adozione di queste tecnologie solleva interrogativi profondi e ineludibili, che richiedono competenze giuridiche solide, sensibilità istituzionale e visione critica.

Avvocato penalista con una lunga esperienza nel diritto penale d’impresa, apprezzato sotto il profilo professionale e deontologico, Antonio Bana è Partner dello Studio legale Bana Avvocati Associati (www.studiobana.it). Si occupa in particolare di reati economici, proprietà intellettuale (marchi, brevetti, know-how), diritto penale ambientale, sicurezza sul lavoro, diritto alimentare e tributario in ambito penale. È inoltre esperto in responsabilità amministrativa degli enti, in materia di d. lgs. 231/2001, e in corporate compliance. Cultore della materia, ha conseguito il diploma di specializzazione in Criminologia Clinica presso l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento “Cesare Beccaria”.

Con questo incarico, l’ENIA conferma la propria fiducia in figure in grado di interpretare con equilibrio, consapevolezza e rigore le sfide aperte dall’innovazione tecnologica e dal suo impatto sulla società.

“L’intelligenza artificiale impone oggi una riflessione etica profonda, non solo per chi la sviluppa ma per l’intera collettività. Accolgo questo incarico con responsabilità e spirito di servizio, convinto che la giurisprudenza possa offrire un contributo concreto e indipendente a tutela dei diritti fondamentali”, ha dichiarato Bana.

Del Comitato Etico fanno parte, oltre al Presidente Bana, anche Antonino Giannone, Stefano Gorla, Giada Svanziroli,Giulio Montenero, Helga Carlotta Zanotti, Luigi Visani, Marco Salvatore e Rachele Polidori.