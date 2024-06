Antonio Blandini presidente di Aquileia Capital Services

Aquileia Capital Services, società specializzata nella gestione del credito con sottostante immobiliare e con una forte expertise nel Real Estate, annuncia la nomina di Antonio Blandini a presidente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del dimissionario Fabrizio Viola.

Classe ‘69, Antonio Blandini è professore ordinario di diritto commerciale presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli e titolare di contratto di insegnamento in diritto commerciale presso la Luiss Guido Carli in Roma. Vanta una importante esperienza nel settore bancario, finanziario e assicurativo e assumerà immediatamente le sue nuove funzioni. Laureato in economia nel 1991 e in giurisprudenza nel 1996, è abilitato all’esercizio della professione di avvocato e di dottore commercialista ed è patrocinante in Cassazione. È, inoltre, iscritto nel Registro dei Revisori Legali dal 1999. È amministratore e presidente del collegio sindacale di società, anche quotate, ed è o è stato commissario straordinario, commissario speciale e commissario liquidatore di Banche, di Sim e di Compagnie Assicurative.