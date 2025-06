Antonio Catalano il nuovo presidente di Cna Campania Nord

Antonio Catalano è il nuovo presidente di Cna Campania Nord: è stato eletto per acclamazione in occasione dell’assemblea che si è svolta lunedì 9 maggio presso l’Hotel Vanvitelli di Caserta. Una vita all’interno della Confederazione, Catalano è stato già presidente di Benevento. Figura esperta e di grande equilibrio, dovrà guidare con il segretario Francesco Geremia gli artigiani delle province di Napoli, Caserta e Benevento per i prossimi quattro anni. “Partiamo dalla base, dalle imprese artigiane che sono il cuore pulsante della nostra economia – ha esordito il neo presidente – dobbiamo consolidare il rapporto diretto con tutte loro per affrontare e risolvere le loro esigenze e le loro difficoltà. Il compito nostro, dei presidenti di mestiere sarà quello di rafforzare il rapporto con il mondo produttivo, per valorizzarlo e renderlo protagonista di questo territorio”. Catalano è fiducioso nella riuscita di questo risultato. “Nel nostro progetto è centrale la figura di Francesco Geremia – ha proseguito – ha permesso a Cna Campania Nord di essere protagonista dei processi di sviluppo. La vicinanza del gruppo dirigente nazionale, del segretario Otello Gregorini che ringrazino per la sua presenza alla nostra assemblea sono garanzia di buona riuscita del nostro progetto”. Catalano incassa l’in bocca al lupo di tutti i presidenti di mestiere e di tutto il gruppo dirigente di Cna,Campania Nord con in testa proprio Geremia. “L’organizzazione ha dimostrato ancora una volta la sua forza e la sua compattezza individuando in maniera plebiscitaria una figura di grande qualità qual è Antonio Catalano – ha spiegato Geremia – tutti noi abbiamo ben chiaro l’orizzonte da seguire per costruire il presente e il futuro delle piccole imprese artigiane di questo territorio. Con questo gruppo dirigente sono certo che raggiungeremo grandi risultati”. L’assemblea è stata chiusa dal segretario nazionale Gregorini che dopo aver augurato buon lavoro al nuovo presidente, ha confermato la vicinanza del nazionale a Cna Campania Nord. “Non lasciamo le cose a metà – ha evidenziato – Campania Nord è un grande progetto che come nazionale abbiamo intenzione di sostenere per essere vicini alle imprese artigiane di Napoli, Caserta e Benevento. Ci sono grandi battaglie da vincere assieme come quella legata ai costi dell’energia e all’accesso al credito”.

1 di 6