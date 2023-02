Antonio Catricalà, due anni fa la morte dell’ex garante e magistrato

Morto a Roma il 24 febbraio 2021, oggi avrebbe compiuto 71 anni Antonio Catricalà, figura cruciale che ha attraversato – con il profilo del ‘civil servant’ – la storia italiana degli ultimi decenni. Avvocato, magistrato, dirigente pubblico e politico, Catricalà ha ricoperto, tra le altre, le cariche di presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Viceministro al Ministero dello Sviluppo Economico. Proprio in occasione del suo compleanno, l’editore dell’Adnkronos Pippo Marra lo ricorda come “amico fraterno e servitore dello Stato”. “Con tutta l’agenzia mi stringo alla famiglia, alla moglie Diana, alle amate figlie nel ricordo del grande giudice e giurista, del servitore dello Stato, dell’uomo, del calabrese, dell’amico sensibile e discreto che ci ha lasciati quasi due anni fa ma che non è stato dimenticato”, sottolinea Marra.