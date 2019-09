Antonio Ciaramella nuovo procuratore regionale della Corte dei Conti della Campania

Antonio Ciaramella è il nuovo procuratore regionale della Corte dei Conti della Campania. Ciaramella si è insedia to il primo settembre scorso e succede a Michele Oricchio, chiamato a svolgere funzioni presidenziali. Il nuovo procuratore è nato a San Marco Evangelista, in provincia di Napoli, ed è laureato con lode all’Università Federico II di Napoli. In magistratura contabile dal 1993, Ciaramella in precedenza ha svolto funzioni di vice procuratore generale presso la Procura generale, oltre che funzioni giurisdizionali presso la Prima sezione centrale di Appello della Corte dei Conti. Cultore di diritto amministrativo e contabilita’ di Stato, ha pubblicato numerosi saggi giuridici e collabora con riviste di settore.