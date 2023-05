Antonio de Lucia riconfermato presidente della Società italiana del Dottorato di ricerca

Antonio de Lucia è stato riconfermato Presidente della Società Italiana del Dottorato di Ricerca.

Classe 1979, De Lucia ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Economia e Regolazione delle Amministrazioni Pubbliche presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

Dottore commercialista dal 2008, grazie ad esperienze internazionali è riuscito a sviluppare importanti collaborazioni con multinazionali e fondazioni nel campo dell’internazionalizzazione e delle relazioni istituzionali.

Dal 2004 partecipa alle attività delle istituzioni europee, quali Parlamento Europeo e Comitato delle Regioni, e dal 2008 inizia un percorso nelle organizzazioni internazionali giovanili.

È il primo italiano ad essere eletto Presidente del DEMYC (Democrat Youth Community of Europe) con status consultivo presso il Consiglio d’Europa.

Nel 2017 ha pubblicato il libro “Lobbying, Aziende e amministrazioni pubbliche” edito da Edizioni scientifiche italiane, mentre nel 2019 è docente per il Lobbying nella performance delle aziende amministrazione pubbliche al Master di II° livello in Management dei servizi pubblici locali, dell’ Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli.