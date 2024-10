Antonio De Vita verso la nomina a responsabile della cybersecurity di Intesa Sanpaolo

Il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha deciso di affidare la gestione della cybersicurezza della banca a un generale dei Carabinieri, a seguito della vicenda degli accessi non autorizzati ai conti correnti della clientela, in cui è coinvolto Vincenzo Coviello, ex funzionario licenziato. Messina presenterà al prossimo consiglio di amministrazione, previsto per la settimana prossima, la proposta di nomina del generale del Corpo d’Armata dei Carabinieri, Antonio De Vita, come nuovo chief Security Officer del gruppo. Questa nuova area risponderà direttamente al consigliere delegato e avrà la responsabilità della sicurezza informatica e fisica della banca. Il Generale De Vita, prima di andare in pensione a luglio, era responsabile per le regioni Puglia, Campania, Abruzzo e Molise. Dal 1° settembre è stato assunto come senior advisor da Carlo Messina per le questioni di sicurezza e cybersicurezza.