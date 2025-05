Antonio Delfino rieletto presidente dell’Uspi (Unione stampa periodica italiana)

Antonio Delfino, direttore Relazioni esterne e istituzionali di Lefebvre Giuffrè, è stato rieletto presidente nazionale di Uspi (Unione stampa periodica italiana) per un secondo mandato triennale nel corso del Consiglio nazionale che si è tenuto il 22 maggio scorso a Roma presso la sede di Uspi. “Sono particolarmente orgoglioso ed emozionato per questa rielezione a Presidente nazionale di USPI, – spiega Antonio Delfino – evidentemente il lavoro svolto assieme al Segretario generale Francesco Saverio Vetere a favore, a tutela e per lo sviluppo di migliaia di piccoli, medi e grandi editori della stampa periodica è stato apprezzato. Durante questo prossimo triennio ci attendono sfide complesse, ma interessanti, a partire dal modo con cui il mondo dell’editoria e dell’informazione affronterà la grande opportunità dell’AI e alla regolamentazione di tutte quelle nuove professionalità emergenti. Naturalmente – prosegue Antonio Delfino – ringrazio la mia azienda, Lefebvre Giuffrè per avermi sostenuto in questo ulteriore passaggio che per il mondo editoriale e informativo sarà di importanza decisiva, al pari di ogni grande rivoluzione industriale e culturale”.

Antonio Delfino nasce a Roma il 27 giugno 1967, sposato, due figli, è laureato in Scienze politiche presso l’Università Sapienza di Roma. Dopo alcune prime importanti esperienze editoriali ed associative, nel 2000 entra nel gruppo editoriale Giuffrè (oggi Lefebvre Giuffrè) e ricopre varie posizioni, da Direttore della Sede di Roma a Direttore dell’Area legale e relazioni istituzionali, fino all’attuale funzione di Direttore delle Relazioni esterne e istituzionali.