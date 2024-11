Antonio Di Palma entra in Coca-Cola HBC come Key Account manager

Antonio Di Palma è nominato Key Account manager presso Coca-Cola HBC, entrando a far parte di una delle aziende leader nel settore delle bevande. La sua nomina evidenzia la strategia dell’azienda di puntare su professionisti di talento per rafforzare le relazioni con i clienti chiave e consolidare la propria presenza sul mercato. In passato Di Palma ricopre ruoli di responsabilità che gli hanno permesso di distinguersi per competenza e risultati. Le sue capacità di negoziazione, leadership e gestione strategica saranno determinanti per il successo del suo nuovo incarico.