Antonio Febbraro neo segretario del Gruppo Oncologico Italia Meridionale

Il dottor Antonio Febbraro, direttore della Unità Operativa di Oncologia medica dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento, è eletto, all’unanimità, segretario nazionale del Gruppo Oncologico dell’Italia meridionale (GOIM). L’associazione, si sottolinea, “promuove e svolge protocolli di studio e di ricerca clinica in oncologia, crea gruppi di studio per specifici settori di ricerca, propone iniziative riguardanti l’istituzione e lo sviluppo delle strutture oncologiche nelle regioni dell’Italia non solo meridionale, attiva e mantiene contatti scientifici con le altre associazioni oncologiche regionali e nazionali ;svolge infine altre attività e aventi finalità di solidarietà sociale”. La nomina è avvenuta nel corso del ventiduesimo congresso nazionale del GOIM tenutosi, in videoconferenza, nei giorni scorsi, in occasione del rinnovo del consiglio direttivo. Fino ad oggi il dottor Antonio Febbraro ha ricoperto la carica di presidente della sezione regionale campana del GOIM.