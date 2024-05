Antonio Florio nominato accademico del Conservatorio di Santa Cecilia

Il direttore Antonio Florio è stato nominato accademico effettivo di Santa Cecilia. Lo ha deciso l’assemblea degli Accademici che ha anche nominato accademico onorario la pianista giapponese Mitsuko Uchida. I due artisti, come stabilisce lo Statuto della Fondazione, “emergono nell’arte musicale, nelle scienze e nelle dottrine ad essa attinenti”. Florio, nato a Bari nel 1956, è stato ospite della Stagione da camera di Santa Cecilia, sul podio della Cappella della Pietà dei Turchini (ora Cappella Neapolitana) nel 2001, 2002, 2003 e 2013. Uchida, classe 1948, ha debuttato nella Stagione sinfonica ceciliana nel 1995 ed è stata ospite della Fondazione in più di dieci occasioni; nel 2009 si è anche esibita in tournée a Francoforte con l’Orchestra di Santa Cecilia diretta da Sir Antonio Pappano. Antonio Florio si in violoncello, pianoforte e composizione al Conservatorio di Bari, sotto la guida di Nino Rota. Ha poi approfondito lo studio degli strumenti antichi e della prassi esecutiva barocca, studiando clavicembalo e viola da gamba. Nel 1987 ha dato vita al complesso di musica antica “Cappella della Pietà dei Turchini” con cui ha innovato la concezione della prassi esecutiva dello straordinario repertorio della musica napoletana dei secoli XVII e XVIII. Dal 2016 Florio ha creato un nuovo centro di musica antica nel cuore di Napoli, presso la Domus Ars. Nel 2018 la consacrazione internazionale della sua opera di riscoperta dei tesori di Napoli è giunta con i concerti al Concertgebouw di Amsterdam e a Gand e con la prima moderna del Siroe re di Persia di Vinci al San Carlo di Napoli. Mitsuko Uchida si è trasferita giovanissima a Vienna dove si è iscritta all’Accademia musicale studiando con Wilhelm Kempff e Stefan Askenase. Si è esibita con le maggiori orchestre e i direttori più celebri. La sua discografia comprende, tra l’altro, tutte le Sonate e i Concerti di Mozart e le Sonate di Schubert. Dame Commander of the Order of the British Empire dal 2009, nel 2012 ha ricevuto la Medaglia d’Oro della Royal Philharmonic Society, nel 2009 nel 2014 la laurea Honoris Causa dell’Università di Cambridge, nel 2015 la Medaglia d’oro Mozart dalla Mozartwoche di Salisburgo e il Praemium Imperiale della Japan Arts Association.